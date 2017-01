ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δ ΩΕ Α 1 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Χ X ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 2 ΣΚ ΗΜ ΠΑΡ ΠΕΝ 1 ή Χ 1 ή 2 Χ ή 2 -U- -O- KAT Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017 AL 11:05 830 2,55 - ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,25 - ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 2,20 - 2-1 0-0 - - 1,43 1,18 1,31 2,05 1,50 Τελικό A 12:00 835 1,88 - ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 3,00 - ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,50 - 2-2 0-1 - - 1,16 1,22 1,62 1,50 2,05 Τελικό A 12:00 836 1,12 - ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 5,40 - ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ. 14,00 - 2-1 1-0 - - 1,00 1,00 3,90 1,92 1,58 Τελικό SL 12:30 837 1,85 - ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,05 - ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,80 - 0-0 0-0 - - 1,15 1,24 1,69 1,45 2,15 Τελικό 2 13:15 838 2,90 - ΠΕΝΑΦΙΕΛ 2,70 - ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,30 - 2-2 2-1 - - 1,40 1,28 1,24 1,52 2,02 Τελικό A 14:00 782 1,70 - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,20 - ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 3,95 - 3-2 1-0 - - 1,00 1,19 1,77 1,70 1,80 Τελικό 1 14:00 840 1,50 - ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,40 - ΓΡΑΝΑΔΑ 5,75 - 3-1 2-1 - - 1,00 1,19 2,14 1,60 1,90 Τελικό CH 14:30 841 3,65 - ΚΠΡ 3,30 - ΦΟΥΛΑΜ 1,80 - 1-1 1-0 - - 1,73 1,21 1,16 1,90 1,60 Τελικό PL 14:30 842 1,13 - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 6,25 - ΣΟΥΟΝΣΙ 11,50 - 2-3 0-0 - - 1,00 1,00 4,05 2,60 1,30 Τελικό R4 14:30 843 1,33 - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,25 - ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 5,90 - 2-1 0-0 - - 1,00 1,00 2,47 2,10 1,48 Τελικό SL 15:00 844 2,00 - ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 2,80 - ΒΕΡΟΙΑ 3,60 - 1-1 0-0 - - 1,17 1,29 1,58 1,30 2,60 Τελικό SL 15:05 854 1,85 - ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,10 - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 3,70 - 2-1 1-1 - - 1,16 1,23 1,69 1,55 2,00 Τελικό 1 15:05 855 3,00 - ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΪΡΑΧ 3,40 - ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ 1,92 - 4-3 3-1 - - 1,59 1,17 1,23 2,05 1,50 Τελικό LPC 15:30 1017 1,21 - ΛΕΤΣΕ 4,80 - ΜΕΛΦΙ 8,75 - 3-1 2-1 - - 1,00 1,00 3,10 2,02 1,52 Τελικό LPC 15:30 1065 1,87 - ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 2,95 - ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,60 - 2-0 0-0 - - 1,14 1,23 1,62 1,52 2,02 Τελικό 1 15:30 856 2,08 - ΜΠΑΤΝΑ 2,75 - ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ 3,30 - 3-0 2-0 - - 1,18 1,28 1,50 1,35 2,45 Τελικό LPB 15:30 857 2,75 - ΜΑΝΤΟΒΑ 2,85 - ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ 2,30 - 1-1 0-0 - - 1,40 1,25 1,27 1,52 2,02 Τελικό LPC 15:30 859 1,77 - ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ 3,05 - ΤΑΡΑΝΤΟ 3,90 - 0-0 0-0 - - 1,12 1,22 1,71 1,52 2,02 Τελικό LPC 15:30 860 1,81 - ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ 3,05 - ΜΕΣΙΝΑ 3,75 - 3-1 1-1 - - 1,14 1,22 1,68 1,52 2,02 Τελικό LPC 15:35 1064 1,37 - ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,85 - ΜΟΝΟΠΟΛΙ 6,25 - 1-1 0-1 - - 1,00 1,12 2,38 1,80 1,70 Τελικό LPC 15:35 858 2,60 - ΚΟΖΕΝΤΣΑ 2,95 - ΜΑΤΕΡΑ 2,35 - 2-3 1-1 - - 1,38 1,23 1,31 1,60 1,90 Τελικό 3 15:45 861 2,18 - ΣΑΤΟΡΟΥ 2,95 - ΜΠΟΥΛΟΝ 2,85 - 1-0 0-0 - - 1,25 1,24 1,45 1,60 1,90 Τελικό 1 16:00 862 2,08 - ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ 2,70 - ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ 3,35 - 0-2 0-0 - - 1,17 1,28 1,50 1,32 2,55 Τελικό 2 16:00 863 1,50 - ΛΑΝΣ 3,30 - ΝΙΜ 5,50 - 1-3 0-2 - - 1,00 1,18 2,06 1,80 1,70 Τελικό 1 16:00 867 2,40 - ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ 2,80 - ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ 2,65 - 3-0 1-0 - - 1,29 1,26 1,36 1,45 2,15 Τελικό B 16:00 868 2,05 - ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,85 - ΜΠΑΡΙ 3,20 - 2-0 1-0 - - 1,19 1,25 1,51 1,65 1,85 Τελικό B 16:00 869 2,05 - ΜΠΡΕΣΙΑ 2,95 - ΑΒΕΛΙΝΟ 3,05 - 0-2 0-1 - - 1,21 1,23 1,50 1,65 1,85 Τελικό B 16:00 870 1,65 - ΚΑΡΠΙ 3,10 - ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 4,50 - 0-0 0-0 - - 1,00 1,21 1,84 1,50 2,05 Τελικό B 16:00 871 1,95 - ΠΙΖΑ 2,75 - ΤΕΡΝΑΝΑ 3,60 - 1-0 1-0 - - 1,14 1,26 1,56 1,35 2,45 Τελικό B 16:00 872 1,85 - ΣΠΑΛ 2013 3,00 - ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 3,60 - 2-0 1-0 - - 1,14 1,22 1,64 1,60 1,90 Τελικό B 16:00 873 2,35 - ΤΡΑΠΑΝΙ 2,85 - ΝΟΒΑΡΑ 2,65 - 2-1 1-1 - - 1,29 1,25 1,37 1,50 2,05 Τελικό B 16:00 874 3,40 - ΛΑΤΙΝΑ 2,90 - ΒΕΡΟΝΑ 1,95 - 2-0 1-0 - - 1,57 1,24 1,17 1,55 2,00 Τελικό B 16:00 875 2,25 - ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 2,80 - ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 2,85 - 2-1 0-1 - - 1,25 1,26 1,41 1,60 1,90 Τελικό IFC 16:05 865 1,45 - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,90 - ΝΤΟΜΖΑΛΕ 4,80 - 2-0 1-0 - - 1,00 1,00 2,15 2,02 1,52 Τελικό 1 16:20 1020 1,58 - ΣΕΤΙΦ 3,30 - ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ 4,70 - 1-0 0-0 - - 1,00 1,18 1,94 1,65 1,85 Τελικό I 16:30 876 2,65 - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,95 - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,40 - 0-2 0-0 - - 1,40 1,26 1,32 1,60 1,90 Τελικό I 16:30 877 1,75 - ΣΑΛΚΕ 3,10 - ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 4,15 - 1-0 0-0 - - 1,12 1,23 1,77 1,60 1,90 Τελικό I 16:30 878 3,70 - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3,10 - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1,85 - 0-0 0-0 - - 1,69 1,23 1,16 1,60 1,90 Τελικό I 16:30 879 1,90 - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,10 - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,50 - 1-0 0-0 - - 1,18 1,23 1,64 1,80 1,70 Τελικό I 16:30 880 5,00 - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 4,15 - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,45 - 1-2 0-1 - - 2,27 1,12 1,00 2,45 1,35 Τελικό R4 17:00 1001 1,06 - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 7,00 - ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 16,00 - 4-0 2-0 - - 1,00 1,00 4,87 2,95 1,23 Τελικό R4 17:00 1002 1,58 - ΕΪΡ 3,45 - ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,30 - 0-0 0-0 - - 1,00 1,16 1,91 1,75 1,75 Τελικό R4 17:00 1003 14,50 - ΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΡΟΣΕ 7,75 - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1,05 - 1-8 1-3 - - 5,05 1,00 1,00 2,85 1,25 Τελικό R4 17:00 1005 1,47 - ΝΤΑΝΤΙ 3,80 - ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,80 - 0-2 0-1 - - 1,00 1,13 2,12 1,92 1,58 Τελικό R4 17:00 1006 1,08 - ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 6,50 - ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 14,50 - 2-0 2-0 - - 1,00 1,00 4,49 2,70 1,28 Τελικό R4 17:00 1007 2,35 - ΜΟΡΤΟΝ 2,95 - ΦΟΛΚΕΡΚ 2,55 - 2-0 1-0 - - 1,31 1,22 1,37 1,58 1,92 Τελικό R4 17:00 1008 2,25 - ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,95 - ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,70 - 0-1 0-0 - - 1,28 1,23 1,41 1,60 1,90 Τελικό R4 17:00 1009 1,48 - ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,75 - IΣΤ ΦΑΪΦ 4,90 - 0-1 0-1 - - 1,00 1,14 2,12 1,85 1,65 Τελικό R4 17:00 1010 1,16 - ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 5,60 - ΦΟΡΜΑΡΤΙΝΕ ΓΙΟΥΝ. 9,25 - 4-0 3-0 - - 1,00 1,00 3,49 2,60 1,30 Τελικό R4 17:00 1011 1,82 - ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,45 - 6-2 4-2 - - 1,17 1,19 1,67 1,85 1,65 Τελικό R4 17:00 1012 2,45 - ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,30 - ΚΛΑΪΝΤ 2,25 - 2-2 1-1 - - 1,41 1,17 1,34 2,10 1,48 Τελικό 2 17:00 1013 2,40 - ΟΒΙΕΔΟ 2,70 - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,75 - 1-0 1-0 - - 1,27 1,28 1,36 1,45 2,15 Τελικό B2 17:00 1188 2,50 - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β 2,75 - ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,55 - 1-2 0-0 - - 1,31 1,26 1,32 1,42 2,25 Τελικό R4 17:00 1271 3,25 - ΑΛΟΑ 3,40 - ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 1,82 - 2-3 0-2 - - 1,66 1,17 1,19 2,02 1,52 Τελικό 1 17:00 1272 2,95 - ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,10 - ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,05 - 1-2 0-1 - - 1,51 1,21 1,23 1,72 1,78 Τελικό 1 17:00 881 1,53 - ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ 3,15 - ΡΣ ΡΕΛΙΖΑΝΕ 5,70 - 1-0 0-0 - - 1,00 1,21 2,03 1,38 2,35 Τελικό 1 17:00 883 3,05 - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 3,35 - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1,90 - 2-2 0-1 - - 1,60 1,17 1,21 1,70 1,80 Τελικό CO 17:00 884 1,68 - ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,25 - ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 4,00 - 0-0 0-0 - - 1,00 1,18 1,79 1,65 1,85 Τελικό CO 17:00 885 2,30 - ΤΣΕΣΤΕΡ 3,00 - ΡΕΞΑΜ 2,60 - 1-1 0-0 - - 1,30 1,22 1,39 1,72 1,78 Τελικό CO 17:00 886 1,62 - ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,50 - ΜΠΡΟΜΛΕΪ 4,10 - - - - - 1,00 1,16 1,89 2,00 1,55 Αναβ CO 17:00 887 1,40 - ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,90 - MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 5,40 - 1-1 0-1 - - 1,00 1,00 2,26 1,92 1,58 Τελικό CO 17:00 888 1,85 - ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,15 - ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,40 - 1-1 1-1 - - 1,17 1,20 1,64 1,75 1,75 Τελικό CO 17:00 889 1,55 - ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,45 - ΓΚΙΣΕΛΙ 4,50 - 1-2 1-1 - - 1,00 1,15 1,95 1,82 1,68 Τελικό CO 17:00 890 1,92 - ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 3,20 - ΤΟΡΚΙ 3,15 - 2-1 0-0 - - 1,20 1,19 1,59 1,90 1,60 Τελικό CO 17:00 891 1,53 - ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,50 - ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ. 4,70 - 2-4 0-1 - - 1,00 1,15 2,01 1,88 1,62 Τελικό CO 17:00 892 1,88 - ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,15 - ΙΣΤΛΙΧ 3,30 - 1-1 0-1 - - 1,18 1,20 1,61 1,75 1,75 Τελικό CO 17:00 893 3,40 - ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,15 - ΤΡΑΝΜΙΡ 1,85 - - - - - 1,64 1,20 1,17 1,78 1,72 Αναβ CO 17:00 894 2,65 - ΓΙΟΡΚ 2,95 - ΜΠΑΡΟΟΥ 2,30 - 2-1 1-0 - - 1,40 1,23 1,29 1,70 1,80 Τελικό 1 17:00 895 2,20 - ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,95 - ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,75 - 1-1 0-0 - - 1,26 1,22 1,42 1,60 1,90 Τελικό 1 17:00 896 2,70 - ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,95 - ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,25 - - - - - 1,41 1,23 1,28 1,60 1,90 Αναβ 1 17:00 897 2,60 - ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,00 - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,30 - 0-0 0-0 - - 1,39 1,22 1,30 1,65 1,85 Τελικό 1 17:00 898 2,40 - ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,95 - ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,55 - 0-1 0-0 - - 1,32 1,24 1,37 1,60 1,90 Τελικό 1 17:00 899 1,77 - Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,25 - ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,60 - 5-3 2-0 - - 1,15 1,19 1,71 1,80 1,70 Τελικό 1 17:00 900 2,02 - ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,10 - ΟΞΦΟΡΝΤ 3,00 - 0-4 0-2 - - 1,22 1,21 1,52 1,70 1,80 Τελικό 1 17:00 901 1,30 - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 4,25 - ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 6,50 - 2-2 1-0 - - 1,00 1,00 2,57 2,05 1,50 Τελικό 1 17:00 902 2,60 - ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,85 - ΟΛΝΤΑΜ 2,40 - 1-0 0-0 - - 1,36 1,25 1,30 1,52 2,02 Τελικό 1 17:00 903 2,60 - ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,00 - ΜΠΟΛΤΟΝ 2,30 - - - - - 1,39 1,22 1,30 1,62 1,88 Αναβ 1 17:00 904 2,65 - ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,15 - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,20 - 0-1 0-0 - - 1,44 1,20 1,30 1,90 1,60 Τελικό 1 17:00 905 2,45 - ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,10 - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,40 - 3-1 1-0 - - 1,37 1,21 1,35 1,85 1,65 Τελικό 2 17:00 906 2,35 - ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,15 - ΚΑΡΛΑΪΛ 2,45 - 1-1 1-1 - - 1,35 1,20 1,38 1,90 1,60 Τελικό 2 17:00 907 1,78 - ΜΠΑΡΝΕΤ 3,30 - ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,45 - 0-0 0-0 - - 1,16 1,17 1,69 1,85 1,65 Τελικό 2 17:00 908 1,91 - ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,00 - ΓΕΟΒΙΛ 3,45 - 2-2 0-1 - - 1,17 1,23 1,60 1,55 2,00 Τελικό 2 17:00 909 2,00 - ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,90 - ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,30 - 1-3 1-1 - - 1,18 1,25 1,54 1,52 2,02 Τελικό 2 17:00 910 2,70 - ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,00 - ΠΛΙΜΟΥΘ 2,25 - 1-2 0-1 - - 1,42 1,23 1,29 1,65 1,85 Τελικό 2 17:00 911 4,60 - ΚΡΟΟΥΛΙ 3,30 - ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 1,58 - - - - - 1,92 1,18 1,00 1,65 1,85 Αναβ 2 17:00 912 1,42 - ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,80 - ΚΡΟΥ 5,40 - 3-1 1-1 - - 1,00 1,12 2,23 1,85 1,65 Τελικό 2 17:00 913 2,08 - ΕΞΕΤΕΡ 3,10 - ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,90 - 3-0 1-0 - - 1,24 1,21 1,50 1,82 1,68 Τελικό 2 17:00 914 1,92 - ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,15 - ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,20 - 2-0 1-0 - - 1,19 1,20 1,59 1,68 1,82 Τελικό 2 17:00 915 2,75 - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,05 - ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,18 - 2-0 2-0 - - 1,45 1,22 1,27 1,72 1,78 Τελικό 2 17:00 916 2,02 - ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,05 - ΜΟΡΚΑΜ 3,05 - - - - - 1,22 1,22 1,52 1,75 1,75 Αναβ CH 17:00 918 1,95 - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,00 - ΠΡΕΣΤΟΝ 3,50 - 2-2 2-0 - - 1,18 1,25 1,62 1,55 2,00 Τελικό CH 17:00 919 2,20 - ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,05 - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,85 - 1-1 1-1 - - 1,28 1,24 1,47 1,65 1,85 Τελικό CH 17:00 920 1,70 - ΚΑΡΝΤΙΦ 3,30 - ΜΠΕΡΤΟΝ 4,15 - 1-0 0-0 - - 1,12 1,21 1,84 1,55 2,00 Τελικό CH 17:00 921 1,80 - ΝΤΕΡΜΠΙ 3,15 - ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,85 - 3-2 1-1 - - 1,15 1,23 1,73 1,65 1,85 Τελικό CH 17:00 922 1,60 - ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,35 - ΙΠΣΟΥΙΤΣ 4,75 - 2-0 1-0 - - 1,00 1,20 1,96 1,55 2,00 Τελικό CH 17:00 923 1,20 - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 5,20 - ΡΟΔΕΡΑΜ 9,50 - 4-0 1-0 - - 1,00 1,00 3,36 2,15 1,45 Τελικό CH 17:00 924 1,95 - ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,15 - ΓΟΥΛΒΣ 3,30 - 3-1 1-0 - - 1,20 1,23 1,61 1,80 1,70 Τελικό CH 17:00 925 2,40 - ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,15 - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,50 - 1-0 0-0 - - 1,36 1,22 1,39 1,65 1,85 Τελικό CH 17:00 926 2,45 - ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,00 - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,55 - 2-1 2-0 - - 1,35 1,25 1,38 1,60 1,90 Τελικό RP 17:00 927 2,18 - ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ 3,45 - ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ 2,50 - - - - - 1,34 1,16 1,45 2,00 1,55 Αναβ RP 17:00 928 5,40 - ΚΑΝΒΕΪ 4,20 - ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ 1,38 - 0-5 - - - 2,36 1,00 1,00 2,05 1,50 Τελικό RP 17:00 929 1,38 - ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,15 - ΓΚΡΕΪΣ 5,40 - 2-0 - - - 1,00 1,00 2,35 2,05 1,50 Τελικό RP 17:00 930 2,02 - ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3,45 - ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ 2,75 - 4-1 - - - 1,27 1,16 1,53 1,92 1,58 Τελικό RP 17:00 931 2,50 - ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ 3,40 - ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ 2,18 - 1-0 - - - 1,44 1,16 1,33 2,00 1,55 Τελικό RP 17:00 932 1,72 - ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ 3,60 - ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ 3,40 - 1-3 - - - 1,16 1,14 1,75 2,02 1,52 Τελικό RP 17:00 933 2,45 - ΧΕΝΤΟΝ 3,35 - ΣΑΝΤΜΠΟΥΡΙ 2,25 - 1-2 - - - 1,42 1,17 1,35 2,00 1,55 Τελικό RP 17:00 934 1,40 - ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 4,25 - ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ 4,90 - - - - - 1,00 1,00 2,28 2,10 1,48 Αναβ RP 17:00 935 2,20 - ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ 3,35 - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 2,50 - - - - - 1,33 1,17 1,43 1,92 1,58 Αναβ RP 17:00 936 1,82 - ΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ 3,35 - ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ 3,30 - - - - - 1,18 1,17 1,66 1,92 1,58 Αναβ RP 17:00 937 1,85 - ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ 3,45 - ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ 3,10 - 2-1 - - - 1,20 1,16 1,63 2,02 1,52 Τελικό RP 17:00 938 2,30 - ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 3,40 - ΛΙΣΤΟΝ 2,35 - 1-3 - - - 1,37 1,16 1,39 2,30 1,40 Τελικό CN 17:00 939 2,05 - ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,30 - ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ 2,80 - 0-0 0-0 - - 1,26 1,18 1,51 2,05 1,50 Τελικό CN 17:00 940 2,60 - ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,25 - ΜΠΟΣΤΟΝ 2,20 - 0-2 0-1 - - 1,44 1,19 1,31 2,00 1,55 Τελικό CN 17:00 941 1,27 - ΤΣΟΡΛΙ 4,40 - ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 7,25 - 2-0 2-0 - - 1,00 1,00 2,74 1,92 1,58 Τελικό CN 17:00 942 4,90 - ΚΕΡΣΟΝ 4,10 - ΦΙΛΝΤΕ 1,42 - 3-2 2-1 - - 2,23 1,00 1,00 2,40 1,37 Τελικό CN 17:00 943 2,40 - ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 3,20 - ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ 2,35 - 2-2 1-1 - - 1,37 1,19 1,35 2,00 1,55 Τελικό CN 17:00 944 1,77 - ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ 3,50 - ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ 3,35 - 2-2 1-1 - - 1,18 1,16 1,71 2,10 1,48 Τελικό CN 17:00 945 2,20 - ΧΑΛΙΦΑΞ 3,15 - ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2,65 - 4-2 0-2 - - 1,30 1,20 1,44 1,90 1,60 Τελικό CN 17:00 946 1,33 - ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4,00 - ΤΕΛΦΟΡΝΤ 6,50 - 1-0 0-0 - - 1,00 1,00 2,48 1,85 1,65 Τελικό CN 17:00 947 2,40 - ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,05 - ΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 2,45 - 2-2 2-0 - - 1,34 1,21 1,36 1,78 1,72 Τελικό CN 17:00 948 2,35 - ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,10 - ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 2,45 - 3-3 2-2 - - 1,34 1,20 1,37 1,85 1,65 Τελικό CS 17:00 949 2,75 - ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ 3,20 - ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2,10 - 1-0 0-0 - - 1,48 1,19 1,27 1,92 1,58 Τελικό CS 17:00 950 1,27 - ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. 4,60 - ΜΑΡΓΚΕΪΤ 6,75 - - - - - 1,00 1,00 2,74 2,25 1,42 Αναβ CS 17:00 951 2,05 - ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,20 - ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ 2,85 - 2-0 1-0 - - 1,25 1,19 1,51 1,92 1,58 Τελικό CS 17:00 952 1,27 - ΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ 4,60 - ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ 6,75 - - - - - 1,00 1,00 2,74 2,25 1,42 Αναβ CS 17:00 953 1,67 - ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,65 - ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ 3,65 - - - - - 1,15 1,15 1,82 2,15 1,45 Αναβ CS 17:00 954 1,48 - ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,85 - ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 4,70 - - - - - 1,00 1,13 2,12 2,05 1,50 Αναβ CS 17:00 955 2,18 - ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,15 - ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 2,65 - - - - - 1,29 1,20 1,44 1,88 1,62 Αναβ CS 17:00 956 2,10 - ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ 3,10 - ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 2,85 - - - - - 1,25 1,21 1,48 1,82 1,68 Αναβ CS 17:00 957 3,10 - ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 3,20 - ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 1,95 - - - - - 1,57 1,20 1,21 1,80 1,70 Αναβ CS 17:00 958 2,90 - ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ 3,20 - ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,02 - - - - - 1,52 1,19 1,24 2,00 1,55 Αναβ CS 17:00 959 2,65 - ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ 3,30 - ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 2,12 - - - - - 1,47 1,18 1,29 2,10 1,48 Αναβ PL 17:00 960 1,70 - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,40 - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,00 - 2-2 0-1 - - 1,13 1,19 1,84 1,80 1,70 Τελικό NPL 17:00 961 1,63 - ΑΣΤΟΝ 3,60 - ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ 3,90 - 2-1 - - - 1,12 1,15 1,87 2,10 1,48 Τελικό PL 17:00 962 2,95 - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,05 - ΕΒΕΡΤΟΝ 2,15 - 0-1 0-0 - - 1,50 1,24 1,26 1,65 1,85 Τελικό NPL 17:00 963 1,83 - ΦΡΙΚΛΙ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,45 - ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ 3,15 - 2-0 - - - 1,20 1,16 1,65 1,92 1,58 Τελικό NPL 17:00 964 2,20 - ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,50 - ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ 2,40 - 2-1 - - - 1,35 1,15 1,42 1,92 1,58 Τελικό NPL 17:00 965 2,50 - ΙΛΚΕΣΤΟΝ 3,30 - ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 2,25 - 0-1 - - - 1,42 1,18 1,34 1,90 1,60 Τελικό NPL 17:00 966 2,08 - ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,35 - ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ 2,70 - 1-2 - - - 1,28 1,17 1,50 1,92 1,58 Τελικό NPL 17:00 967 3,10 - ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,40 - MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 1,87 - 1-7 - - - 1,62 1,17 1,21 1,92 1,58 Τελικό PL 17:00 968 2,20 - ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,95 - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,95 - 1-3 1-2 - - 1,26 1,26 1,48 1,50 2,05 Τελικό NPL 17:00 969 1,83 - ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ 3,40 - ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ 3,20 - 2-2 - - - 1,19 1,16 1,65 1,92 1,58 Τελικό NPL 17:00 970 1,53 - ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ 3,90 - ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 4,20 - 5-0 - - - 1,00 1,12 2,02 2,02 1,52 Τελικό NPL 17:00 971 2,10 - ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,35 - ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,65 - 0-1 - - - 1,29 1,17 1,48 1,92 1,58 Τελικό PL 17:00 972 5,75 - ΣΤΟΟΥΚ 3,70 - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,45 - 1-1 1-0 - - 2,25 1,16 1,00 1,80 1,70 Τελικό NPL 17:00 973 1,72 - ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 3,50 - ΜΑΡΙΝ 3,50 - 2-0 - - - 1,15 1,15 1,75 1,92 1,58 Τελικό NPL 17:00 974 1,28 - ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 4,40 - ΣΚΕΛΜΕΡΣΝΤΕΪΛ Γ. 7,00 - 2-0 - - - 1,00 1,00 2,70 2,10 1,48 Τελικό PL 17:00 975 1,50 - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,50 - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 5,50 - 2-0 2-0 - - 1,00 1,18 2,14 1,70 1,80 Τελικό NPL 17:00 976 2,18 - ΓΟΥΙΤΜΠΙ 3,25 - ΜΠΑΞΤΟΝ 2,60 - 4-2 - - - 1,30 1,19 1,44 1,85 1,65 Τελικό SPL 17:00 977 1,28 - ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4,50 - ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ 6,75 - 2-1 - - - 1,00 1,00 2,70 2,15 1,45 Τελικό SPL 17:00 978 2,10 - ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ 3,40 - ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ 2,65 - - - - - 1,30 1,17 1,49 2,00 1,55 Αναβ SPL 17:00 979 1,72 - ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 3,50 - ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ 3,45 - - - - - 1,15 1,15 1,74 2,10 1,48 Αναβ SPL 17:00 980 6,50 - ΣΙΝΤΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,60 - ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 1,28 - - - - - 2,69 1,00 1,00 2,25 1,42 Αναβ SPL 17:00 981 1,85 - ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ 3,45 - ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3,10 - - - - - 1,20 1,16 1,63 2,10 1,48 Αναβ SPL 17:00 982 1,32 - ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ 4,40 - ΣΙΡΕΝΣΕΣΤΕΡ 6,00 - - - - - 1,00 1,00 2,54 2,15 1,45 Αναβ SPL 17:00 983 2,35 - ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,35 - ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ 2,35 - 1-3 - - - 1,38 1,18 1,38 2,02 1,52 Τελικό SPL 17:00 984 2,12 - ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ 3,40 - ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ 2,60 - 1-6 - - - 1,31 1,17 1,47 2,02 1,52 Τελικό SPL 17:00 985 1,92 - ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. 3,35 - ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ 3,00 - 0-2 - - - 1,22 1,17 1,58 1,90 1,60 Τελικό SPL 17:00 986 1,92 - ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ 3,45 - ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,95 - 0-1 - - - 1,23 1,16 1,59 2,05 1,50 Τελικό SPL 17:00 987 1,85 - ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ 3,40 - ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ 3,15 - 2-1 - - - 1,20 1,17 1,64 2,02 1,52 Τελικό PL 17:00 990 4,00 - ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,35 - ΚΟΛΕΡΕΪΝ 1,65 - 1-2 0-1 - - 1,82 1,17 1,00 1,78 1,72 Τελικό PL 17:00 991 3,35 - ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,35 - ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ 1,80 - 0-1 0-0 - - 1,68 1,17 1,17 2,02 1,52 Τελικό PL 17:00 992 1,58 - ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ 3,70 - ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 4,00 - 1-0 0-0 - - 1,00 1,13 1,92 2,05 1,50 Τελικό PL 17:00 993 1,33 - ΛΙΝΦΙΛΝΤ 4,40 - ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 5,70 - 2-0 1-0 - - 1,00 1,00 2,48 2,45 1,35 Τελικό PL 17:00 994 3,65 - ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ 3,60 - ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1,67 - 1-2 0-2 - - 1,81 1,15 1,14 2,15 1,45 Τελικό 2 17:00 995 2,30 - ΜΠΡΑΓΚΑ Β 2,85 - ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ 2,75 - 3-1 1-0 - - 1,27 1,25 1,40 1,58 1,92 Τελικό 3 17:00 997 3,15 - ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 3,05 - ΦΟΡΦΑΡ 1,98 - 0-1 0-1 - - 1,55 1,22 1,20 1,65 1,85 Τελικό 3 17:00 998 1,68 - ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,60 - ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,65 - 1-2 1-1 - - 1,15 1,15 1,81 2,02 1,52 Τελικό 3 17:00 999 2,40 - ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,20 - ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,40 - 2-1 1-0 - - 1,37 1,20 1,37 1,90 1,60 Τελικό R4 17:05 1004 6,75 - ΕΛΓΚΙΝ 4,70 - ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,27 - 1-2 1-1 - - 2,77 1,00 1,00 2,30 1,40 Τελικό 2 17:05 917 2,40 - ΓΟΥΙΚΟΜ 2,85 - ΛΟΥΤΟΝ 2,60 - 1-1 0-0 - - 1,30 1,25 1,36 1,55 2,00 Τελικό SL 17:15 1014 1,60 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,25 - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5,00 - 2-0 1-0 - - 1,00 1,21 1,97 1,40 2,30 Τελικό 1 17:15 1015 1,03 - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 9,25 - ΜΑΛΑΓΑ 19,00 - 2-1 2-0 - - 1,00 1,00 6,22 3,55 1,15 Τελικό LPC 17:30 1016 1,98 - ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 2,95 - ΑΚΡΑΓΑΣ 3,30 - 2-1 2-0 - - 1,18 1,24 1,56 1,52 2,02 Τελικό LPC 17:30 1018 5,20 - ΒΙΜΠΟΝΕΣΕ 3,35 - ΦΟΤΖΙΑ 1,52 - 1-3 1-2 - - 2,04 1,18 1,00 1,52 2,02 Τελικό A 17:30 1019 1,48 - ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,40 - ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 5,40 - 1-0 0-0 - - 1,00 1,16 2,09 1,58 1,92 Τελικό LPB 17:30 1151 2,00 - ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ 2,95 - ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3,25 - 1-0 1-0 - - 1,19 1,24 1,55 1,52 2,02 Τελικό 2S 18:00 1021 1,78 - ΛΙΡΣ 3,30 - ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,50 - 1-1 0-0 - - 1,16 1,18 1,70 1,85 1,65 Τελικό D 18:00 1022 2,00 - ΓΚΑΝΑ 2,70 - ΜΑΛΙ 3,60 - 1-0 1-0 - - 1,15 1,29 1,54 1,35 2,45 Τελικό 1 18:00 1023 7,00 - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 4,75 - AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1,25 - 1-1 1-1 - - 2,83 1,00 1,00 1,85 1,65 Τελικό 1 18:00 1024 8,25 - ΝΑΝΤ 4,30 - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,28 - 0-2 0-1 - - 2,83 1,00 1,00 1,85 1,65 Τελικό 1 18:00 1025 2,20 - ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ 2,80 - ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,90 - 1-0 0-0 - - 1,23 1,25 1,42 1,42 2,25 Τελικό 1 18:00 1026 1,15 - ΠΟΡΤΟ 5,50 - ΡΙΟ ΑΒΕ 12,00 - 4-2 1-1 - - 1,00 1,00 3,77 2,00 1,55 Τελικό SL 18:00 1027 1,50 - ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,80 - ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 4,90 - 0-1 0-0 - - 1,00 1,15 2,14 2,05 1,50 Τελικό SL 18:00 1028 3,50 - ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 3,25 - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 1,85 - 2-1 1-1 - - 1,69 1,21 1,18 1,85 1,65 Τελικό 1 18:00 1029 1,60 - ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΡΑΜΠΙ 3,60 - ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ 4,00 - 0-4 0-1 - - 1,00 1,14 1,89 2,00 1,55 Τελικό B1 18:00 1162 2,00 - ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β 3,00 - ΜΠΟΪΡΟ 3,15 - 1-0 0-0 - - 1,20 1,22 1,54 1,60 1,90 Τελικό B2 18:00 1215 2,25 - ΛΙΟΑ 2,90 - ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ 2,80 - 2-0 1-0 - - 1,27 1,25 1,42 1,50 2,05 Τελικό 1 18:15 1030 2,70 - ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ 2,70 - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,45 - 0-1 0-0 - - 1,35 1,28 1,28 1,37 2,40 Τελικό B3 18:30 1200 2,10 - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,15 - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 2,80 - 2-0 1-0 - - 1,26 1,20 1,48 1,78 1,72 Τελικό 1 19:00 1031 1,52 - ΣΑΟΥΡΑ 3,20 - ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ 5,60 - 2-1 0-0 - - 1,00 1,20 2,04 1,40 2,30 Τελικό 1 19:00 1032 2,80 - ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,15 - ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,10 - 2-3 0-1 - - 1,48 1,20 1,26 1,85 1,65 Τελικό A 19:00 1033 3,30 - ΚΙΕΒΟ 3,05 - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,00 - 0-3 0-1 - - 1,59 1,25 1,21 1,50 2,05 Τελικό 2 19:00 1034 1,90 - ΛΟΥΓΚΟ 2,90 - ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,50 - 2-3 1-0 - - 1,15 1,23 1,59 1,60 1,90 Τελικό 2 19:00 1035 1,80 - ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,95 - ΚΟΡΔΟΒΑ 3,85 - 2-0 0-0 - - 1,12 1,23 1,67 1,50 2,05 Τελικό 2 19:00 1036 1,65 - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,20 - ΕΛΤΣΕ 4,25 - 1-1 0-1 - - 1,00 1,19 1,83 1,70 1,80 Τελικό B1 19:00 1207 1,37 - ΦΕΡΟΛ 3,75 - ΟΥΝΙΟΝ ΜΟΥΤΙΛΒΕΡΑ 6,50 - 0-1 0-0 - - 1,00 1,13 2,38 1,60 1,90 Τελικό 2 19:00 810 2,05 - ΟΥΕΣΚΑ 2,85 - ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,20 - 0-1 0-0 - - 1,19 1,25 1,51 1,50 2,05 Τελικό CH 19:30 1037 3,00 - ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,10 - ΛΙΝΤΣ 2,10 - 3-2 1-1 - - 1,52 1,24 1,25 1,80 1,70 Τελικό PL 19:30 1038 2,00 - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,20 - ΤΟΤΕΝΑΜ 3,15 - 2-2 0-0 - - 1,23 1,22 1,59 1,90 1,60 Τελικό I 19:30 1039 1,60 - ΛΕΙΨΙΑ 3,25 - ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 5,00 - 3-0 2-0 - - 1,00 1,21 1,97 1,60 1,90 Τελικό SL 19:30 1040 1,13 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6,00 - ΞΑΝΘΗ 12,00 - 2-0 0-0 - - 1,00 1,00 4,00 2,05 1,50 Τελικό 1 19:30 1041 1,30 - ΑΛΚΜΑΑΡ 4,60 - ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 6,75 - 1-1 0-0 - - 1,00 1,00 2,74 2,30 1,40 Τελικό 1 19:30 1042 2,15 - ΑΛΑΒΕΣ 2,70 - ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3,40 - 2-2 1-1 - - 1,20 1,32 1,50 1,30 2,60 Τελικό B2 20:00 1211 1,70 - ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3,05 - ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β 4,25 - 2-2 0-1 - - 1,00 1,21 1,78 1,48 2,10 Τελικό B2 20:00 1213 2,70 - ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ 3,00 - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 2,20 - 2-2 0-1 - - 1,42 1,21 1,27 1,65 1,85 Τελικό 1 20:15 1043 5,00 - ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,50 - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,55 - 2-2 2-1 - - 2,06 1,18 1,00 1,70 1,80 Τελικό 1 20:30 1044 4,40 - ΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ 3,20 - ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1,63 - 1-1 0-0 - - 1,85 1,19 1,00 1,52 2,02 Τελικό 1 20:45 1045 2,35 - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,15 - ΤΣΒΟΛΕ 2,60 - 1-2 1-1 - - 1,35 1,23 1,42 1,80 1,70 Τελικό 1 20:45 1046 1,15 - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 5,75 - ΒΙΛΕΜ 11,00 - 1-0 1-0 - - 1,00 1,00 3,78 2,05 1,50 Τελικό 2 20:45 1047 3,35 - ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,20 - ΚΑΜΠΟΥΡ 1,85 - 0-2 0-1 - - 1,64 1,19 1,17 1,78 1,72 Τελικό 1 21:00 1048 2,95 - ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,05 - ΟΣΤΑΝΔΗ 2,05 - 0-1 0-1 - - 1,50 1,21 1,23 1,75 1,75 Τελικό 1 21:00 1049 2,40 - ΜΟΥΣΚΡΟΝ 2,90 - ΛΟΚΕΡΕΝ 2,55 - 2-1 0-1 - - 1,31 1,24 1,36 1,65 1,85 Τελικό D 21:00 1050 1,60 - ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3,15 - ΟΥΓΚΑΝΤΑ 4,75 - 1-0 0-0 - - 1,00 1,20 1,89 1,40 2,30 Τελικό 1 21:00 1056 2,80 - ΝΤΙΖΟΝ 2,85 - ΛΙΛ 2,35 - 0-0 0-0 - - 1,41 1,28 1,29 1,45 2,15 Τελικό 1 21:00 1057 2,05 - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,85 - ΡΕΝ 3,40 - 1-1 1-0 - - 1,19 1,28 1,55 1,50 2,05 Τελικό 1 21:00 1058 2,85 - ΜΕΤΣ 2,95 - ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,25 - 2-0 2-0 - - 1,45 1,26 1,28 1,70 1,80 Τελικό 1 21:00 1059 1,90 - ΜΠΟΡΝΤΟ 3,00 - ΤΟΥΛΟΥΖ 3,65 - 1-0 1-0 - - 1,16 1,25 1,65 1,45 2,15 Τελικό 1 21:00 1060 2,05 - ΚΑΕΝ 2,85 - ΝΑΝΣΙ 3,40 - - - - - 1,19 1,28 1,55 1,55 2,00 Αναβ 2 21:00 1061 2,10 - ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ 2,75 - ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,20 - 1-0 1-0 - - 1,19 1,27 1,48 1,40 2,30 Τελικό 1 21:30 1062 3,15 - ΕΟΥΠΕΝ 3,10 - ΓΚΕΝΚ 1,95 - 0-1 0-0 - - 1,56 1,20 1,20 2,00 1,55 Τελικό 2S 21:30 1063 1,67 - ΑΝΤΒΕΡΠ 3,25 - ΛΕΟΥΒΕΝ 4,15 - 2-0 1-0 - - 1,00 1,19 1,82 1,65 1,85 Τελικό 1 21:45 1066 1,95 - ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,15 - ΦΙΤΕΣΕ 3,30 - 1-1 1-0 - - 1,20 1,23 1,61 1,80 1,70 Τελικό A 21:45 1067 3,15 - ΜΙΛΑΝ 3,30 - ΝΑΠΟΛΙ 1,95 - 1-2 1-2 - - 1,61 1,20 1,23 1,90 1,60 Τελικό 1 21:45 1068 1,90 - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,10 - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,50 - 0-2 0-2 - - 1,18 1,23 1,64 1,65 1,85 Τελικό CL 22:00 1180 1,85 - ΛΙΜΟΝ 3,20 - ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ 3,35 - 4-1 2-0 - - 1,17 1,19 1,64 1,72 1,78 Τελικό 2C 22:00 2401 1,58 - ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ 3,25 - ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ 4,70 - 1-2 - - - 1,00 1,18 1,92 1,55 2,00 Τελικό 1 22:30 1069 2,15 - ΑΡΟΥΚΑ 2,75 - ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,30 - 1-2 1-1 - - 1,21 1,30 1,50 1,40 2,30 Τελικό Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 CL 00:00 1177 2,00 - ΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ 3,00 - ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ 3,15 - 1-3 1-1 - - 1,20 1,22 1,54 1,55 2,00 Τελικό 2C 00:00 2404 1,70 - ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ 3,10 - ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 4,10 - 4-1 - - - 1,00 1,20 1,77 1,52 2,02 Τελικό CL 01:00 1071 2,10 - ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,20 - ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2,75 - 2-2 0-2 - - 1,27 1,19 1,48 1,92 1,58 Τελικό ACL 01:00 1072 1,70 - ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948 3,30 - ΒΕΝΑΝΤΟΣ 3,80 - 3-1 - - - 1,12 1,17 1,77 1,78 1,72 Τελικό 2C 01:00 2407 1,40 - ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 3,75 - ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 6,00 - 0-0 - - - 1,00 1,14 2,31 1,70 1,80 Τελικό 2C 01:30 2412 1,91 - ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 3,00 - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΝΤΕ ΤΑΛΚΑ 3,40 - 1-2 - - - 1,17 1,22 1,59 1,58 1,92 Τελικό CL 02:15 1179 2,70 - Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 3,00 - ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ 2,25 - 0-2 0-1 - - 1,42 1,23 1,29 1,60 1,90 Τελικό ACL 03:00 1074 2,08 - ΛΟΡΟΣ ΟΥΝ. 3,05 - ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣΟΥΛΑ 2,95 - 2-1 - - - 1,24 1,22 1,50 1,75 1,75 Τελικό CL 03:00 1075 2,25 - ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,05 - ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,65 - 1-1 0-1 - - 1,29 1,22 1,42 1,80 1,70 Τελικό CL 03:05 1076 1,85 - ΤΙΓΚΡΕΣ 3,05 - ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,50 - 4-2 2-1 - - 1,15 1,21 1,63 1,60 1,90 Τελικό CL 03:06 1077 1,78 - ΛΕΟΝ 3,45 - ΠΟΥΜΑΣ 3,35 - 0-0 0-0 - - 1,17 1,16 1,70 2,02 1,52 89 ' CL 03:30 1181 1,87 - ΚΑΡΛΟΣ 3,05 - ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 3,45 - 3-1 2-1 - - 1,16 1,21 1,62 1,60 1,90 62 ' ACL 05:00 1079 2,10 - ΝΤΟΡΑΔΟΣ 3,00 - ΑΤΛΑΝΤΕ 2,90 - - - - - 1,24 1,22 1,47 1,70 1,80 Προγ CL 05:00 1080 2,80 - ΝΕΚΑΞΑ 3,00 - ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,20 - - - - - 1,45 1,23 1,27 1,62 1,88 Προγ CL 05:06 1081 1,70 - ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,15 - ΤΙΧΟΥΑΝΑ 4,10 - - - - - 1,00 1,20 1,78 1,55 2,00 Προγ AL 08:00 1083 1,67 - ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,50 - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 3,80 - - - - - 1,13 1,16 1,82 2,00 1,55 Προγ Προγ: Προγραμματισμένο Ημιχ: Ημίχρονο Παρατ: Παράταση Πεναλ: Πέναλτυ Αναβ: Αναβολή Διακ: Διακοπή Εγκατ: Εγκατάληψη : Κόκκινη κάρτα : Κίτρινη κάρτα