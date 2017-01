ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δ ΩΕ Α 1 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Χ X ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 2 ΣΚ ΗΜ ΠΑΡ ΠΕΝ 1 ή Χ 1 ή 2 Χ ή 2 -U- -O- KAT Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017 AL 10:55 784 1,53 - ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,80 - ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 4,30 - 0-0 - - - 1,00 1,13 2,02 2,25 1,42 2 ' CO 15:00 785 2,45 - ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,10 - ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,35 - - - - - 1,37 1,20 1,34 1,80 1,70 Προγ PL 15:30 786 5,25 - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,60 - ΤΟΤΕΝΑΜ 1,50 - - - - - 2,14 1,17 1,00 1,75 1,75 Προγ CO 17:00 787 1,68 - ΤΣΕΣΤΕΡ 3,40 - ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 3,85 - - - - - 1,12 1,17 1,81 1,90 1,60 Προγ CO 17:00 788 1,28 - ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 4,25 - ΤΟΡΚΙ 7,25 - - - - - 1,00 1,00 2,68 1,90 1,60 Προγ CO 17:00 789 1,38 - ΛΙΝΚΟΛΝ 3,95 - ΓΚΙΣΕΛΙ 5,70 - - - - - 1,00 1,00 2,33 1,92 1,58 Προγ CO 17:00 790 2,75 - ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,90 - ΤΡΑΝΜΙΡ 2,25 - - - - - 1,41 1,24 1,27 1,50 2,05 Προγ CO 17:00 791 2,45 - ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,00 - ΡΕΞΑΜ 2,45 - - - - - 1,35 1,22 1,35 1,70 1,80 Προγ CO 17:00 792 1,72 - ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,25 - ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,80 - - - - - 1,12 1,18 1,75 1,75 1,75 Προγ CO 17:00 793 1,48 - ΓΙΟΡΚ 3,60 - ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ. 5,20 - - - - - 1,00 1,15 2,13 1,70 1,80 Προγ CN 17:00 794 1,93 - ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,40 - ΤΕΛΦΟΡΝΤ 2,95 - - - - - 1,23 1,17 1,58 2,25 1,42 Προγ CN 17:00 795 3,45 - ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,40 - ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 1,77 - - - - - 1,71 1,17 1,16 1,92 1,58 Προγ CN 17:00 796 2,75 - ΤΣΟΡΛΙ 3,30 - ΦΙΛΝΤΕ 2,08 - - - - - 1,50 1,18 1,28 2,00 1,55 Προγ CN 17:00 797 1,42 - ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 4,00 - ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 4,90 - - - - - 1,00 1,00 2,20 2,25 1,42 Προγ CN 17:00 798 2,30 - ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ 3,30 - ΜΠΟΣΤΟΝ 2,40 - - - - - 1,36 1,17 1,39 2,05 1,50 Προγ CN 17:00 799 2,80 - ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ 3,25 - ΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 2,05 - - - - - 1,50 1,18 1,26 1,92 1,58 Προγ CN 17:00 800 2,30 - ΧΑΛΙΦΑΞ 3,25 - ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 2,45 - - - - - 1,35 1,19 1,40 2,10 1,48 Προγ CN 17:00 801 1,30 - ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4,25 - ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ 6,50 - - - - - 1,00 1,00 2,57 2,00 1,55 Προγ CN 17:00 802 2,50 - ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,25 - ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 2,25 - - - - - 1,41 1,18 1,33 2,02 1,52 Προγ CN 17:00 803 2,15 - ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,20 - ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ 2,70 - - - - - 1,29 1,20 1,46 1,85 1,65 Προγ CS 17:00 804 4,80 - ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ 3,80 - ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ 1,48 - - - - - 2,12 1,13 1,00 1,90 1,60 Προγ CS 17:00 805 1,62 - ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. 3,50 - ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,00 - - - - - 1,00 1,15 1,87 2,00 1,55 Προγ CS 17:00 806 1,85 - ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 - ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,25 - - - - - 1,18 1,18 1,62 1,90 1,60 Προγ CS 17:00 807 1,70 - ΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ 3,50 - ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 3,50 - - - - - 1,14 1,14 1,75 2,10 1,48 Προγ CS 17:00 808 1,98 - ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,25 - ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,00 - - - - - 1,23 1,19 1,56 1,85 1,65 Προγ CS 17:00 809 1,50 - ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,75 - ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 4,50 - - - - - 1,00 1,12 2,05 2,10 1,48 Προγ CS 17:00 810 2,80 - ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,25 - ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 2,05 - - - - - 1,50 1,18 1,26 1,92 1,58 Προγ CS 17:00 811 1,28 - ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 4,40 - ΜΑΡΓΚΕΪΤ 7,00 - - - - - 1,00 1,00 2,70 2,02 1,52 Προγ CS 17:00 812 2,20 - ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ 3,25 - ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ 2,55 - - - - - 1,31 1,18 1,43 2,02 1,52 Προγ CS 17:00 813 1,98 - ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ 3,30 - ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 2,90 - - - - - 1,24 1,18 1,54 2,00 1,55 Προγ GNF 17:00 814 2,30 - ΚΕΝΙΤΡΑ 2,75 - ΤΣΑΜΠΑΜΠ ΚΑΣΜΠΑ ΤΑΝΤΛΑ 2,90 - - - - - 1,25 1,28 1,41 1,40 2,30 Προγ GNF 17:00 815 2,00 - ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ 2,90 - ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 3,30 - - - - - 1,18 1,25 1,54 1,42 2,25 Προγ PL 18:00 816 1,20 - ΑΡΣΕΝΑΛ 5,00 - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 10,00 - - - - - 1,00 1,00 3,33 2,30 1,40 Προγ SL 18:50 817 1,38 - ΑΛ-ΝΑΣΡ 3,95 - ΕΤΤΙΦΑΚ 5,90 - - - - - 1,00 1,12 2,37 1,90 1,60 Προγ 1 19:00 818 1,77 - ΑΣΧΟΝΤ 3,05 - ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ 3,90 - - - - - 1,12 1,22 1,71 1,50 2,05 Προγ PL 19:15 819 2,60 - ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 3,20 - ΜΠΑΝΓΚΟΡ 2,20 - - - - - 1,43 1,19 1,30 1,92 1,58 Προγ GNF 19:30 820 3,10 - ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 2,75 - ΙΤΤΙΧΑΝΤ 2,15 - - - - - 1,46 1,27 1,21 1,40 2,30 Προγ CO 20:00 821 3,30 - ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 3,20 - ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 1,85 - - - - - 1,62 1,19 1,17 1,90 1,60 Προγ 1 20:15 822 5,20 - ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 3,60 - ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1,48 - - - - - 2,13 1,15 1,00 1,72 1,78 Προγ Προγ: Προγραμματισμένο Ημιχ: Ημίχρονο Παρατ: Παράταση Πεναλ: Πέναλτυ Αναβ: Αναβολή Διακ: Διακοπή Εγκατ: Εγκατάληψη : Κόκκινη κάρτα : Κίτρινη κάρτα